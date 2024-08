Così è se vi pare, tutti i premi di cucina a Naso. Al Bano alla manifestazione di chef Ipsaro

Pippo Ipsaro Passione patron del ristorante più gettonato a Bucarest non dimentica il suo territorio. I premiati

Il teatro Vittorio Alfieri di Naso ha offerto lo sfondo ai premi cucina “Così e se vi pare – Città di Naso”, la manifestazione dello chef internazionale Pippo Ipsaro Passione, patron del ristorante ‘Pippo’s’ Passione per la cucina a Bucarest, nel cuore della città.

Al Bano in video collegamento

Ad aprire la serata, in collegamento video, Al Bano che ha salutato i presenti ed elogiato il premio per il bel lavoro che fa di promozione del territorio. Sempre in collegamento Fabrizio Berlincioni, autore di canzoni di successo, tra queste, ‘Mi manchi’, ‘Ti lascerò’, ‘Ti penso’, ‘Gli amori’, ‘Amoreunicoamore’. La manifestazione è stata organizzata da Italian Culinary Consortium (ICC), presieduta da Carmelo Carnevale, presente alla serata; associazione nella quale Passione è presidente e ambasciatore in Romania, dall’Associazione Pizzaioli, Cuochi, Professionisti Pasticcieri (APCPP) e in collaborazione con il Comune di Naso.

I premiati

Le pergamene sono state consegnate alla pasticceria Di Rosa (alla memoria); alla pasticceria Foti (alla memoria); alla ‘Quercia’ (Naso); al ristorante ‘L’Artista’ (Capo d’Orlando); a Sarino Damiano (Capo d’Orlando); a ristorante ‘Da Matteo’ (Capo d’Orlando); al ‘Il Vecchio Carro’ (Caronia); alla ‘Sirena’ (Brolo); a Carmelo Patti delle ‘Tre Sorelle’ (Messina); a Carmelo Rubino – ‘Rubino Maestri Frantoiani’, al ristorante ‘Bontempo’ (Naso).