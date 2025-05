“Lavoro e futuro tra Sicilia e Calabria”, incontro a Messina

Iniziativa promossa dal M5S su potenzialità dell'intelligenza artificiale e innovazione sabato 10 maggio alla Camera di commercio

MESSINA – “Costruiamo il lavoro di domani – Innovazione, Territorio, Europa”. Un incontro promosso dal Gruppo territoriale M5S di Messina. “Un appuntamento nato per generare connessioni reali tra istituzioni, ricerca, impresa e cittadinanza, con l’obiettivo di affrontare insieme le trasformazioni del mercato del lavoro”, promettono gli organizzatori. L’iniziativa è in programma sabato 10 maggio, dalle ore 10, alla Camera di commercio di Messina in via Felice Cavallotti.

Francesco Pagano, organizzatore dell’evento e docente di informatica, rilancia: “L’obiettivo è creare un gruppo di lavoro interuniversitario, tra Sicilia e Calabria, capace di attrarre fondi europei sull’intelligenza artificiale e la transizione digitale. La presenza di realtà come Innovation Island può rafforzare il ponte tra formazione, impresa e istituzioni”. L’incontro vuole essere anche un’occasione per riflettere su come “informazione, formazione e collaborazione possano trasformarsi in leve concrete per il futuro del lavoro nel Mezzogiorno”.

All’evento parteciperanno esponenti del mondo politico, sindacale e scientifico: tra gli altri, la senatrice Barbara Floridia, i deputati Dario Carotenuto e Antonio De Luca, i rappresentanti di Cgil, Cciaa (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) e Confesercenti Messina, insieme a ricercatori e docenti. In questo contesto, “Innovation Island è stata invitata a partecipare come realtà di riferimento per la disseminazione e il rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione in Sicilia. Il suo modello, basato su contaminazione, dialogo e valorizzazione del capitale umano, rappresenta un’opportunità concreta per accompagnare le intuizioni verso lo sviluppo sostenibile”, evidenziano sempre i promotori Cinquestelle.

In programma gli interventi di Stefania Radici, segretaria confederale Cgil Messina, che affronterà il tema delle “criticità e potenzialità del mercato del lavoro locale”; Antonio De Luca, deputato Ars M5S – “Lavoro e disabilità”; Dario Carotenuto, deputato M5S e segretario della commissione Lavoro, che interverrà su “Lavoro e futuro: come l’azione parlamentare sta costruendo nuove opportunità”; Francesco Pagano, rappresentante del M5S Messina e docente d’Informatica, e Gianni Pezzotti, ricercatore Cnr – “Dall’intelligenza artificiale al lavoro reale: strategie per il territorio”.

Articoli correlati