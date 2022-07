Covid Messina, ricoveri e positivi triplicati nelle ultime tre settimane. Si torna ai numeri di marzo - Tempostretto

Il numero di attuali positivi e ricoverati è sulla stessa linea di quello di metà marzo. Solo che tre settimane fa era un terzo

Ancora in aumento il numero dei ricoverati e dei positivi a Messina e provincia. Lo scorso 22 giugno i ricoverati erano 55, oggi sono 152, quasi il triplo, vicino al picco di primavera, toccato l’11 aprile a 158.

Dei 152 attuali ricoverati, 90 sono al Policlinico, 32 al Papardo, 24 a Barcellona, 3 al Piemonte e all’Irccs Bonino Pulejo.

Stabile negli ultimi due giorni il numero dei ricoverati in rianimazione: sono 15, di cui 9 al Policlinico e 6 al Papardo. Sempre l’11 aprile erano 23.

Positivi

Aumenta anche il numero di contagiati in isolamento domiciliare. Il 22 giugno erano 3.963 in provincia di Messina, di cui 1.523 nel capoluogo. In tre settimane i numeri sono triplicati: oggi sono 12.184 in tutta la provincia, di cui 4.737 nel capoluogo.

Il dato della provincia supera persino il picco di marzo, il 17 erano 11.490, e quasi pareggia quello del capoluogo, sempre era il 17 erano 4.814.