Montesanto 1, depuratore di Mili e rete idrica: Amam pronta a concludere le opere

I lavori al serbatoio "completati al 90%": ora il sopralluogo e il collaudo. Mesi decisivi per la struttura di Mili Marina e per la rete terziaria

MESSINA – Durante la conferenza stampa sulle opere e i lavori conclusi, in corso o programmati da Amam, sono state proiettate diverse slide riassuntivi. Tra queste, quella sullo “stato di avanzamento dei principali progetti FSC e PN Metro Plus”, in cui sono inserite anche le attività sul serbatoio Montesanto 1 e il revamping del depuratore di Mili.

Amam: “Montesanto 1 completo al 90%”

Si tratta di due interventi importanti, che dovrebbero essere conclusi entro poco tempo. Il principale è probabilmente il Montesanto 1, dove sono state realizzate la camera di manovra del serbatoio, piping e opere di finitura e la condotta di collegamento con il serbatoio Tremonti. È stato spiegato che i lavori eseguiti sono circa al 90% e ricordato che in totale il progetto è da 3.744.000 euro, di cui 2.750.000 già spesi (il 72%). Da anni si parla dell’importanza dell’opera che garantirà a Messina una riserva d’acqua da migliaia di metri cubi. L’opera, consegnata ad aprile 2021, avrebbe dovuto concludersi entro 540 giorni. Ne sono passati molti di più, ma ormai sembrerebbe alla fine.

Depuratore di Mili “in dirittura d’arrivo”

Tanto che il presidente di Amam Paolo Alibrandi, alle domande dei cronisti, ha risposto: “Per quanto riguarda il Montesanto siamo al 90%, nella fase che precede il collaudo. Faremo una verifica con il sindaco Basile tra qualche giorno. Idem per il depuratore”. Per quest’ultimo “siamo in dirittura d’arrivo”, ma il presidente non si è sbilanciato su date. E Cateno De Luca, presente al tavolo, ha aggiunto: “Quando non siamo certi delle date d’ora in poi aggiungiamo sempre l’iva al 22. Perché finisce che se diciamo marzo ed è aprile poi ci dicono che abbiamo fallito. Devo essere anche io più ponderato”.

Cantieri Pnrr completi entro fine marzo

In ogni caso saranno mesi importanti per la rete idrica cittadina. Oltre al Montesanto e al depuratore, entro il 31 marzo si chiuderanno i cantieri che Amam ha avviato con fondi Pnrr per la riduzione delle perdite in città. La data prevista originariamente, quindi, sarà rispettata, come ha confermato lo stesso Alibrandi.