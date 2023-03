Crack Aicon, stangato il re degli yacht di lusso Lino Siclari - Tempostretto

7 anni e mezzo la condanna per la bancarotta della società di imbarcazioni di Giammoro, e tante assoluzioni parziali

BARCELLONA – Sette anni e mezzo per bancarotta e diverse assoluzioni parziali. E’ questa la sentenza decisa dal Tribunale di Barcellona (presidente Orifici) per Lino Siclari, accusato dalla Procura di Barcellona di aver pilotato il crack della impresa di imbarcazioni di lusso, la Aicon Spa di Giammoro, controllante la Aicon Yacht. L’Accusa, rappresentata dal pubblico ministero Veronica De Toni, aveva chiesto la condanna a 10 anni per l’architetto, per il lungo elenco di capi di imputazione in cui erano condensate le due principali contestazioni della Procura di Barcellona: l’autoriciclaggio, per il quale Siclari era stato arrestato, e la quotazione in Borsa frutto di “trucchi” nei bilanci.

Ma il Tribunale, dopo aver ascoltato anche i difensori, gli avvocati Gaetano Barresi e Alberto Gullino, ha deciso diversamente. Così, a parte la “stangata” del quantum, hanno retto molte delle accuse legate alla bancarotta delle due società ma Siclari è stato scagionato pienamente da quella che lo aveva portato agli arresti: assolto perché il fatto non sussiste dall’ipotesi di autoriciclaggio, il reato cioè secondo i giudici non c’era. Derubricata una imputazione di bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice e prescritta, poi prescrizione e assoluzione per altri reati, soprattutto quelli legati ai reati finanziari, per entrambe le società. Dissequestrato tutto quanto era stato sequestrato a suo tempo.

Ridimensionata, quindi, secondo i giudici, anche l’accusa legata alla quotazione “gonfiata” per la collocazione delle azioni in Borsa.