Credito cooperativo, nasce la Fondazione Nino Russo

L'iniziativa a supporto della Valle del Fitalia intitolata al fondatore del Banco di credito cooperativo

Longi – Dall’impegno del Banco di credito cooperativo della Valle del Fitalia nasce la Fondazione Valle del Fitalia – Nino Russo. L’istituzione è stata presentata durante l’ultima affollata assembla dei soci, svoltasi all’incubatore d’impresa di Galati Mamertino, coordinata dal presidente del Cda della banca Gino Fabio. Nino Fabio di Longi è stato il fondatore dell’allora Cassa Rurale, oggi Banco di credito della Valle del Fitalia, una realtà che manifesta tutto il suo successo nel continuo sviluppo dell’attività creditizia e di sportellistica, in controtendenza all’attuale crisi generale del settore.

Chi era Nino Russo, perché la Fondazione

La Fondazione, strumento operativo della banca, è presieduta da Adele Machì, già direttore del Bcc Valle del Fitalia. Solidarietà sociale, promozione del territorio, tutela e conservazione dei beni culturali ed ambientali, sono tra i tanti obiettivi che la Fondazione vuole portare avanti.

La banca nata a Longi

Progetti tutti a sostegno della comunità, nello spirito del fondatore Nino Russo e al suo desiderio di essere vicino alla comunità e al territorio.

foto all’interno gentilmente concesse da Tutto Galati Mamertino