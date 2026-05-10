Una culla, una speranza, la donazione Kiwanis

L'iniziativa del club service di Capo d'Orlando nel giorno della Festa della mamma

Il Kiwanis Club Capo d’Orlando, nella giornata simbolicamente dedicata alla Festa della mamma, ha donato una culla termica nell’ambito del service distrettuale Kiwanis “Una culla, una speranza”, realizzato in collaborazione con Unicef.

Un risultato reso possibile grazie alla straordinaria generosità della socia dott.ssa in Chiropratica Mariacatena Ciraolo, il cui gesto assume un valore ancora più profondo proprio in questa ricorrenza: un giorno che celebra la vita, la cura e l’amore materno.

Il Service distrettuale Kiwanis “Una culla, una speranza”, voluto dal Governatore del Kiwanis International distretto Italia-San Marino Basilio Valente, ha come obiettivo quello di garantire assistenza medica qualificata e sistemi sanitari adeguati, con particolare attenzione ai contesti emergenziali legati alla nascita, alla vita e al benessere dei bambini e delle loro madri. Le iniziative di fundraising sono dedicate alla tutela del diritto alla vita dei più piccoli, in piena coerenza con la missione kiwaniana “Serving the Children of the World”.

Concretamente, il progetto sostiene l’acquisto di culle termiche da destinare a Uganda, Etiopia, Eritrea e Somalia, contribuendo a evitare che il momento del parto, simbolo di gioia e speranza, possa trasformarsi in tragedia a causa dei decessi materni e neonatali.

Ogni giorno migliaia di neonati perdono la vita per la mancanza di cure adeguate: insieme è possibile fare la differenza. La donazione assume un significato ancora più profondo perché nasce da un dolore familiare vissuto, trasformato con grande sensibilità in speranza di vita per altri bambini. Un esempio autentico di come la solidarietà possa diventare azione concreta, capace di generare futuro e protezione per chi è più vulnerabile.

Il presidente del Kiwanis Club Capo d’Orlando Sandro Gazia, ha espresso, a nome di tutto il club, profonda gratitudine alla socia Ciraolo per il gesto di alto valore umano e sociale, che rappresenta pienamente lo spirito del Kiwanis: servire i bambini del mondo.