Elezioni Messina 2026, giovani professionisti a confronto coi candidati a sindaco

Lunedì 11 maggio al cinema Apollo l'incontro promosso dalle sigle dei giovani avvocati e commercialisti

Continuano i confronti tra i candidati a sindaco per la città di Messina e le rappresentanze dei vari settori produttivi, professionali e sociali. Il prossimo 11 maggio 2026 alle 17:30 al Cinema Apollo di via Cesare Battisti 111 i candidati incontreranno i giovani professionisti.

Candidati a sindaco a confronto, il programma

Il confronto, aperto alla cittadinanza, è promosso da AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Messina, e dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UGDCEC).

L’incontro sarà un’occasione per discutere i temi più rilevanti per la città e le questioni care ai giovani professionisti.

Giovani professionisti di Messina, sul tavolo le istanze

Dopo i saluti istituzionali dell’avvocato Paolo Vermiglio, presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Messina, dell’avvocata Enza Bontempo, presidente AIGA Messina e del dottor Rosario Italo Calia, presidente UGDCEC Messina, interverranno i candidati Marcello Scurria, Federico Basile, Antonella Russo, Lillo Valvieri e Gaetano Sciacca.