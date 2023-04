Crhysalide e Unicef insieme per i bambini. Una cena stellata per realizzare due progetti - Tempostretto

La cena stellata dello chef Abbruzzino sabato 22 aprile a Casale Tramontana, live music Joe Pugliese group e performance Centro formazione danza Arabesque

Reggio Calabria – Le nuove generazioni rappresentano il futuro della nostra terra.

Parte da questa importantissima considerazione l’iniziativa dell’associazione Crhysalide che ha organizzato un evento di beneficenza in favore dei bambini.

Crhysalide e Unicef insieme per i bambini

Crhysalide, attraverso una cena stellata costituirà una donazione in favore di Unicef, col quale, grazie alla collaborazione della sua presidente provinciale, Alessandra Tavella, è stato realizzato un prezioso partenariato.

Il progetto internazionale

La prima mission è di respiro internazionale e riguarderà, in particolare, l’emergenza terremoto in Turchia-Siria, provvedendo a servizi e forniture salvavita. Ben 2 milioni e mezzo di bambini, infatti, hanno ancora bisogno di sostegno umanitario rischiando di cadere in povertà e di essere destinati a lavoro minorile o matrimoni precoci.

“Bimbi senza sbarre” per Reggio

Il secondo progetto “bimbi senza sbarre”, si occuperà dei bambini del nostro territorio, per rendere gli istituti penitenziari reggini, maggiormente vivibili e sempre più a misura di bambino, con aree gioco nelle quali i minori possano incontrare i genitori detenuti.

L’impegno sociale di professioniste reggine

Parte da qui, da questo grande e speciale evento, l’attività di questa nuova realtà associativa Chrysalide, appunto, che vede in prima linea tre donne, tre professioniste reggine: la presidente Patrizia Sorrentino, imprenditrice event planner, Giovanna Russo, avvocato e Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, e Natalia Spanò event manager.

L’evento

Una cena stellata presso casale Tramontana, sabato 22 aprile alle 20 e 30, è l’idea messa in piedi dal sodalizio che ha pensato a un evento che potesse essere veramente speciale, grazie alla prestigiosa cucina di chef Abbruzzino, la live music di Joe Pugliese group e le performance del Centro formazione danza Arabesque, per una serata di divertimento e solidarietà.

Il progetto è patrocinato da Comune e Città Metropolitana di Reggio, dal Consiglio Regionale della Calabria e da Fidu (Federazione italiana diritti umani).

Una cena stellata per sostenere i progetti

I biglietti per partecipare all’evento e sostenere queste due importanti cause a favore dei bambini sono acquistabili solo in prevendita presso l’agenzia Simonetta, Play Rc e Farmacia Marra.

Il ricavato verrà interamente devoluto all’Unicef incaricata della realizzazione dei due progetti.