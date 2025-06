Crisi idrica a Messina, ancora problemi elettrici a Fiumefreddo

Amam conferma azioni legali contro una società del gruppo Enel: "Disservizi continui a danno della collettività"

MESSINA – Ancora aggiornamenti sulla crisi idrica a Messina in relazione ai guasti Enel. Così l’Amam: “Avviamo azioni contro E-Distribuzione a tutela degli utenti per interruzioni non comunicate. A causa di nuovi guasti lungo la linea elettrica gestita da E-Distribuzione (Gruppo Enel) nell’area di Fiumefreddo, che alimenta anche l’impianto di sollevamento di Torrerossa, si registrano ripercussioni sul funzionamento del sistema idrico a servizio della città di Messina. Le interruzioni stanno compromettendo la regolarità del servizio sull’intero territorio cittadino, con particolare riferimento alla zona nord e ai villaggi limitrofi, che risultano maggiormente colpiti. I distacchi ripetuti, verificatisi anche nelle ore notturne, hanno causato danni al sistema di pompaggio di Torrerossa, rallentando la distribuzione e la capacità di ripristino delle normali condizioni di erogazione”.

Amam: “Un quadro che non può più essere tollerato”

Continua la partecipata: “I tecnici Amam sono al lavoro anche su questo fronte. È chiaro che l’azienda subisce un danno significativo a causa della reiterazione di tali disservizi da parte di E-distribuzione e si riserva di agire in tutte le sedi opportune per il ristoro dei danni subiti e per la tutela dell’interesse pubblico. Amam ha già attivato tutte le procedure per accertare le responsabilità dell’accaduto, in un quadro che – per la sua gravità e frequenza – non può più essere ritenuto tollerabile. Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711, Numero Verde: 800 085584”.

