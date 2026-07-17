 Crisi idrica a Spartà, Amam: "Interventi e autobotti nei villaggi di Messina nord"

Crisi idrica a Spartà, Amam: “Interventi e autobotti nei villaggi di Messina nord”

Marco Olivieri

Crisi idrica a Spartà, Amam: “Interventi e autobotti nei villaggi di Messina nord”

venerdì 17 Luglio 2026 - 08:30

Il consigliere Previti chiede azioni immediate contro l'emergenza. La partecipata assicura indagini tecniche per affrontare le perdite

MESSINA – “A Spartà è di nuovo emergenza idrica. I cittadini sono esasperati. Dopo alcune settimane di relativa tranquillità, durante le quali l’acqua veniva erogata per diverse ore al giorno con una pressione sufficiente a soddisfare il fabbisogno delle famiglie, oggi Spartà torna a fare i conti con una situazione che sembrava finalmente superata. Da diversi giorni l’acqua arriva solo per poche ore e con una pressione insufficiente, tanto da non consentire a molte abitazioni, soprattutto nelle zone più alte del villaggio, di ricevere regolarmente il servizio”. Lo sottolinea Santi Previti, consigliere della VII Municipalità di Messina.

Continua il consigliere: “Negli ultimi giorni sono state inoltrate numerose segnalazioni agli enti competenti, ma, nonostante le continue richieste, la situazione è rimasta invariata. È inaccettabile che, nel pieno della stagione estiva e con temperature elevate, le famiglie debbano ancora vivere nell’incertezza di un bene essenziale come l’acqua. Non si tratta soltanto di un disagio, ma di un problema che incide sulla salute, sull’igiene e sulla dignità delle persone. I cittadini di Spartà non chiedono privilegi né favori. Chiedono semplicemente il rispetto di un diritto fondamentale: poter aprire il rubinetto e trovare l’acqua. Per questo motivo chiedo un intervento immediato da parte degli enti competenti affinché venga ripristinata al più presto una regolare erogazione idrica e siano individuate e risolte definitivamente le cause di questi continui disservizi. Non possiamo continuare a vivere tra brevi periodi di normalità e continue emergenze. Spartà merita rispetto, attenzione e risposte concrete”.

“Verifiche e indagini tecniche per rendere efficiente la distribuzione idrica nella zona nord”

Sull’emergenza è intervenuta l’Amam: “A seguito delle segnalazioni pervenute dall’abitato di Spartà, nelle ultime 36 ore, i nostri tecnici stanno eseguendo verifiche tecniche. Interventi volti a efficientare l’approvvigionamento idrico nelle zone in cui, come quelle poste a nord della città, specialmente nel periodo estivo, alla popolazione residente si aggiungono anche numerosi vacanzieri. Il tutto moltiplicando così il fabbisogno di acqua, a fronte del deficit strutturale delle reti e degli impianti e serbatoi che garantiscono ordinariamente l’approvvigionamento delle utenze locali, nonché delle eventuali perdite che possono presentarsi”.
Si legge sempre nella nota di Amam: “Per questo, anche al fine di poter intervenire immediatamente al presentarsi di guasti lungo le reti adduttrici e terziarie, abbiamo pianificato un monitoraggio puntuale delle portate e altresì potenziato il servizio di pronto intervento al quale gli utenti potranno sempre richiedere informazioni, assistenza e l’approvvigionamento sostitutivo mediante autobotti, chiamando il numero 090.3687711 attivo h24 e 7 giorni su 7, per garantire il massimo supporto.
“Al contempo, tenuto conto delle disponibilità di approvvigionamento complessivo, è stata rimodulata la
pianificazione della distribuzione idrica dell’intera città, consultabile sempre sul sito di Amam nella sezione dedicata, in modo da garantire, seppure con riduzioni dei tempi di erogazione, la soddisfazione di tutte le zone servite attraverso la rete e con il servizio sostitutivo mediante autobotti e punti fissi mantenuti h24 a disposizione degli utenti per potersi fornire di acqua autonomamente”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Gli incidenti stradali a Messina: i troppi morti di una guerra non dichiarata
“Le 7 Giare”, farmacista modenese diventa imprenditrice turistica a Messina VIDEO
Screen Talk, l’Odissea di Nolan al The Screen Cinemas di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED