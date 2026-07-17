Alfio Torrisi è ufficialmente il nuovo allenatore del Messina

In attesa della parola definitiva sul ripescaggio il Messina ha il suo tecnico e anche l'omologazione del Celeste

MESSINA – L’Acr Messina 1900 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad Alfio Domenico Torrisi, che sarà l’allenatore giallorosso per la stagione sportiva 2026/2027. Resta ancora da capire in quale categoria il Messina giocherà, attesa già oggi qualche informazione in più sul ripescaggio in Serie D. I biancoscudati hanno ricevuto parere favorevole dalla Covisod che ha giudicato positiva la domanda di ammissione, senza vizi o particolari problemi, il nodo che sembra mettere il bastone tra le ruote al ripescaggio però è la graduatoria che non vede il Messina così in alto in una situazione in cui vanno a profilarsi non molti ripescaggi.

L’esperienza di Torrisi

Nel frattempo viene ufficializzato Alfio Torrisi tecnico di comprovata esperienza e “profondo conoscitore della categoria” scrive la società sui propri social, Torrisi arriva a Messina dopo un percorso ricco di risultati e con l’obiettivo di guidare la squadra nel nuovo corso sportivo del Club.

Il tecnico catanese, svincolato dopo l’esperienza alla Reggina in Serie D, ha allenato anche piazze come Matera, Trapani, Paternò e Aci Sant’Antonio. “La sua competenza – si legge ancora nel comunicato della società – unita alla capacità di valorizzare il gruppo e costruire un’identità di gioco solida, rappresenta un tassello importante nel progetto tecnico dell’Acr Messina 1900. La società rivolge a mister Torrisi il più caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura in giallorosso”.

Omologato il Celeste

Altra buona notizia che definisce un po’ meglio quale sarà il futuro del campionato del Messina è arrivata nei giorni scorsi l’omologazione dello stadio Giovanni Celeste. Recentemente rinnovato con fondi Pnrr, a inizio giugno ha ricevuto la visita del Bastardi di Scoglio ma il collaudo finale è stato spostato da fine giugno a fine luglio. La Lega Nazionale Dilettanti intanto lo ha omologato e il Messina potrà giocarci, dopo il via libera dell’amministrazione, le future partite di campionato.