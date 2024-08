Crisi idrica, “il dramma di Quartiere Lombardo e Villaggio Aldisio”

Nuovo appello del presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto, che invita vertici Comune e Amam in Consiglio

MESSINA – “Il Quartiere Lombardo e il Villaggio Aldisio vivono un vero e proprio dramma e la cosa grave è la sensazione che venga percepito ormai come normalità. Anche oggi fine acqua alle 8:30 circa al Quartiere Lombardo e intorno alle 8:55 a Villaggio Aldisio”. Alessandro Cacciotto, presidente della Terza Municipalità, ritorna sull’emergenza. E insiste: “La crisi idrica di Quartiere Lombardo e Villaggio Aldisio non accenna minimamente a diminuire. In realtà, la situazione nei due villaggi della Terza Municipalità è stata piuttosto complessa anche prima della “crisi” di queste settimane. Più volte è stata rappresentata la vicenda all’amministrazione, soprattutto nell’ultimo anno, ma senza avere alcun risultato positivo. Una storia ormai diventata inaccettabile”.

Ha annunciato Cacciotto, esponente di Fratelli d’Italia: “Questa mattina, come concordato con il Consiglio, ho inoltrato al sindaco, all’assessore alle Risorse idriche, all’assessore alla Protezione civile, al presidente e al direttore generale dell’Amam un invito per una seduta di Consiglio da tenersi presso la sede della Municipalità il il prossimo 12 settembre alle 10. Alll’ordine del giorno la crisi idrica. Serve una soluzione per questi due villaggi, il cui dramma non può più continuare”.

