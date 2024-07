Quartiere Lombardo, storie di ordinaria mancanza d’acqua. Come si vive coi serbatoi vuoti VIDEO

E' capitato di non avere acqua anche per una settimana. "Vivo qui da 45 anni, mio padre la portava con i bidoni"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ogni mattina si svegliano e solo salendo in terrazzo scoprono se avranno l’acqua o meno. E’ la vita che fanno da più di un anno Orazio Polimeni e Flavia Cannavò. La signora è cresciuta in questa casa nel cuore del Quartiere Lombardo e ha sempre convissuto con la carenza d’acqua. “Mia madre si lamentava perché non poteva lavare piatti e vestiti e ricordo che quando ero bambina mio padre portava l’acqua con i bidoni”, racconta.

“La mattina saliamo in terrazza e scopriamo se l’acqua c’è”

Dopo 45 anni vissuti così però Flavia è stanca e insieme al marito ha deciso di raccontare il disagio che vivono ogni giorno. “E’ capitato anche che il serbatoio non si riempisse per una settimana”, racconta Orazio. E spiega che questo accade perché erogando l’acqua solo una, al massimo per due ore al giorno, la pressione non è sufficiente per raggiungere la terrazza al terzo piano, in cui si trova appunto il serbatoio.

