Cristalli e pasticche di Mdma nascosti in cucina: arrestato un 35enne a Salina

L'operazione dei carabinieri che hanno perquisito la casa dell'uomo, accusato di spaccio

SALINA – Un 35enne è stato arrestato da carabinieri della stazione di Salina con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno perquisito l’appartamento dell’uomo e hanno trovato 23 grammi di Mdma, di cui 19 cristalli suddivisi in varie confezioni e 4 grammi in 7 pasticche. A questo si è aggiunto una modica dose di hashish, tutto nascosto in cucina.

I carabinieri hanno sequestrato anche un bilancino di precisione su cui hanno riscontrato residui di droga e materiale per il confezionamento e la lavorazione della sostanza. L’uomo è stato arrestato e portato al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.