Per il Tribunale De Luca non ha diffamato il procuratore Barbaro

Oggi il proscioglimento a Reggio Calabria. In una diretta Facebook l'allora sindaco di Messina lo aveva attaccato

“È stato oggi prosciolto dal Tribunale di Reggio Calabria Cateno De Luca, già sindaco di Messina, querelato dall’ex procuratore generale della Corte d’Appello di Messina Vincenzo Barbaro. Procuratore che De Luca avrebbe diffamato in una diretta Facebook”. Ad annunciarlo gli avvocati Carlo Taormina e Tommaso Micalizzi.

In una conferenza stampa dai locali del Comune di Messina, integralmente pubblicata attraverso una diretta sul suo profilo Facebook, De Luca aveva evocato “gli arresti sofferti in dodici anni di processi nei quali è stato sempre assolto” e aveva attaccato il procuratore.

“Il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto che De Luca abbia legittimamente reagito alle accuse di Barbaro in quanto ritenute gratuite e gravemente lesive della dignità del parlamentare regionale. Manca ora l’ultimo atto per fare definitiva giustizia della persecuzione giudiziaria sofferta da Cateno De Luca per dodici anni. A maggio, sempre a Reggio Calabria, sarà di scena lo show-down. Vale la pena non perderlo”, aggiungono i difensori.