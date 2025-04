Proposta di acquisto per il Messina. “Trattative solo dopo la sistemazione dei versamenti”

La società (ma chi?), che è in vendita a un euro, chiede prima di regolarizzare le pendenze

MESSINA – “In merito alle notizie apparse oggi pomeriggio su un blog, riguardo una trattativa con un presunto imprenditore messinese, il quale avrebbe pagato le pendenze previdenziali e fiscali della società, l’Acr Messina precisa di avere riscontrato delle irregolarità amministrative sui suddetti pagamenti, peraltro mai autorizzati ed effettuati da soggetti sconosciuti al club”.

“Prontamente è stata richiesta la regolarizzazione, a norma di legge dei suddetti versamenti, ma ad oggi non è ancora avvenuta. Pertanto alcuna trattativa potrà essere considerata tale se non dopo la regolarizzazione richiesta”.

La solita strana risposta della società (ma di chi?)

Un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’Acr Messina, su indicazione di non si sa chi, visto che non c’è un riferimento societario, del proprietario Doudou Cissè non si sa nulla, il presidente Stefano Alaimo è dimissionario solo verbalmente e l’unico atto ufficiale è una procura a vendere al costo di un euro. Se l’intenzione di Aad Invest è questa, considerata la grossa mole di debiti, non si capisce che interesse possa avere al pagamento delle pendenze, delle quali invece si libererebbe e sarebbero a carico dell’acquirente. L’ennesima stranezza di una situazione paradossale sin dal 2 gennaio, giorno del subentro della proprietà lussemburghese.

La proposta di acquisto

Il blog a cui si fa riferimento è Pianeta Messina, che aveva scritto: “Era tutto pronto. Ma è ancora tutto pronto. E oggi era il giorno campale. Cioè la cessione del 80% delle quote dell’Acr Messina. Ma c’è un dettaglio, non indifferente, che vi raccontiamo. Stefano Alaimo, dopo oltre una settimana di telefonate, contatti, accordi verbali, oggi non si è presentato all’appuntamento a Messina con l’imprenditore messinese che in uno studio professionale doveva diventare, a capo della società di riferimento, il nuovo proprietario del Messina. Operazione che avrebbe portato anche al versamento immediato degli ultimi stipendi non corrisposti dalla AAd Invest. Bonifico pronto di cui possiamo dare contezza. Ricordiamo che l’imprenditore messinese aveva già nei giorni scorsi versato oltre 200mila euro all’Agenzia delle Entrate, sanando gli arretrati dei contributi previdenziali e assistenziali. Questi sono i fatti, la verità di ciò che è accaduto oggi. Alla prossima puntata, perché ci saranno sviluppi. E l’imprenditore non si arrenderà al primo “intoppo”, che ci auguriamo non sia stato pilotato. A questo punto è inevitabile che l’imprenditore entri in contatto con il sindaco Basile per sbrogliare la matassa”.