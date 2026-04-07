Croce Rossa a Tindari, simulazioni di emergenza sanitaria

Oltre 500 persone saranno impegnate in simulazioni realistiche, unendo il mondo della scuola e quello del volontariato

La Croce Rossa Italiana trasformerà la suggestiva cornice di Tindari nel palcoscenico di una delle più importanti manifestazioni educative e formative della Sicilia. In un unico weekend, il Comitato Regionale Sicilia e il Comitato del Tirreno-Nebrodi hanno accorpato i due principali eventi competitivi dell’Associazione: la fase regionale della IV Edizione delle “Olimpiadi di Primo Soccorso” e le “XVII Gare Regionali di Primo Soccorso”.

Sabato 11 aprile: protagonisti gli studenti, la giornata di sabato sarà interamente dedicata alla fase regionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso. Con oltre 100 studenti provenienti da 10 istituti scolastici siciliani metteranno in pratica le competenze acquisite durante un percorso formativo iniziato a novembre, che ha compreso lezioni teoriche e tirocini pratici sulla gestione delle emergenze. La squadra vincitrice rappresenterà la Sicilia alla fase nazionale prevista a fine maggio a Bolzano.

Domenica 12 aprile: la sfida tra i volontari. Domenica vedrà impegnati circa 250 volontari provenienti dai 39 Comitati C.R.I. della Sicilia. I partecipanti si sfideranno in prove tecniche di alto livello per testare la propria preparazione in vista della competizione nazionale che si terrà a Solferino a fine giugno.

Scenari realistici in un luogo d’eccezione. L’evento si snoderà tra il borgo di Tindari e l’area archeologica, dalle ore 10:30 fino alla premiazione che sarà alle ore 16:30, interessando siti di immenso valore come la Basilica, l’Agorà e il Teatro Greco. Lungo il percorso saranno allestite diverse stazioni di prova dove i concorrenti dovranno affrontare simulazioni di incidenti stradali, domestici, sportivi e sul lavoro.

Per rendere le scene estremamente verosimili, la Croce Rossa impiegherà truccatori e simulatori esperti, capaci di riprodurre lesioni e patologie in modo realistico, garantendo così l’alto valore didattico della prova. Ogni intervento sarà valutato da giudici qualificati (Monitori e Trainer CRI) sulla base dell’adeguatezza delle manovre, della chiamata di soccorso e della capacità di coordinamento.

L’iniziativa ha trovato il pieno supporto delle istituzioni locali, tra cui il Comune di Patti, l’Ente Parco Archeologico di Tindari, la Pro Loco di Tindari e la Curia Vescovile. Come sottolineato dal presidente del Comitato CRI del Tirreno-Nebrodi, Sergio Sidoti: “L’evento rappresenta una straordinaria occasione di incontro e condivisione, capace di unire l’eccellenza del soccorso alla valorizzazione di un territorio di assoluto pregio storico e culturale. Siamo onorati di poter ospitare il Comitato Regionale e tutti i volontari della Sicilia qui a Patti”.