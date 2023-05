Croce rossa italiana consegna la bandiera al sindaco Federico Basile - Tempostretto

In occasione della Settimana mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa

MESSINA – In occasione della Settimana mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa si è rinnovata stamani la tradizionale consegna della Bandiera della Croce rossa italiana al Comune di Messina, per essere esposta nella balconata del Palazzo municipale sino all’8 maggio prossimo. Anche quest’anno, infatti, la Croce rossa italiana celebra la Giornata in collaborazione con Anci, invitando le amministrazioni locali a esporre fuori dai Municipi la bandiera della Cri. Il vessillo dell’associazione è stato consegnato al sindaco Federico Basile, presente l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, da una delegazione del Comitato Cri di Messina, composta dalla vicepresidente Francesca Melita; dalla consigliera Elisa Cavallaro e il consigliere giovane Giovanni Ungaretti; la volontaria Anna Magazzù e l’autista Santi Alibrandi.

“Un gesto di alto valore simbolico che testimonia non soltanto la forza umanitaria dell’emblema della Croce Rossa, simbolo di umanità e neutralità, ma anche – ha detto Basile – il legame indissolubile che vede sempre più spesso la Croce rossa e il Comune uniti nelle attività di supporto e di vicinanza alla cittadinanza in generale, con particolare riguardo ai più vulnerabili”. La presidente Melita ha ringraziato il sindaco e l’intera Amministrazione comunale per la fattiva collaborazione e il rapporto sinergico nell’operare per il bene della comunità per far fronte alle necessità o alle emergenze che possono scaturire nel contesto cittadino. Il sindaco Basile ha poi accolto la richiesta di illuminare Palazzo Zanca di rosso, colore simbolo della Croce rossa per la settimana dedicata, al fine di sensibilizzare la cittadinanza e fare conoscere quali siano i compiti svolti dai migliaia di volontari impegnati sui fronti della crisi e della guerra e che operano in maniera incessante mettendo spesso a rischio la propria vita per il bene della comunità. La Giornata mondiale dell’otto maggio coincide con quella della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore del Movimento nonché padre dell’umanitarismo moderno e insignito nel 1901 del primo premio Nobel per la pace.