Crocierismo da record a Messina: oggi 8mila persone in città. Ad ottobre altre 36 navi - Tempostretto

L'Adsp: "Previsti approdi fino agli ultimi giorni dell'anno, grazie al meraviglioso clima dello Stretto"

MESSINA – Quasi ottomila persone, fra passeggeri e membri degli equipaggi, sono arrivate oggi a Messina a bordo di tre navi crociera: la Norwegian Breakaway, la Viking Sky e la Star Legend. Un bel colpo d’occhio per la città, soprattutto nelle immagini dall’alto diffuse attraverso i social dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Che ha fornito altri dati significativi: soltanto oggi sono stati 68 bus partiti dallo scalo portuale messinese per le destinazioni turistiche di tutto il territorio; 130 le navi già attraccate quest’anno con una previsione totale di 210 su tutto il 2023. “Ad ottobre – evidenzia l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto – saranno 36 gli scali, in una stagione di eccezionale vitalità che farà registrare nel nostro porto un record di presenze con approdi fino agli ultimi giorni dell’anno, grazie anche al meraviglioso clima dell’area dello Stretto”.

Le tre navi approdate oggi a Messina

