Crollo a Pistunina, informazione di garanzia per tre indagati

Oggi la notifica con tre ipotesi di reato. Indagini dei carabinieri di Messina

MESSINA – Oggi un nuovo sopralluogo del procuratore capo Antonio D’Amato nei luoghi del crollo della palazzina a Pistunina. E, in queste ore, si è proceduto alla notifica, a tre persone, di un’informazione di garanzia e dell’invito a comparire. Le ipotesi di reato sono tre: omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno.

Gli indagati saranno ascoltati nei prossimi giorni. Come riporta AdnKronos, si tratta del commerciante che aveva preso in affitto l’intero pianterreno (ex supermercato) per realizzare una macelleria, dell’ingegnere direttore dei lavori e del titolare della ditta a cui erano stati affidati i lavori di ristrutturazione.

Le indagini della Procura della Repubblica di Messina sono affidate ai carabinieri del Comando provinciale di Messina, unitamente al Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal), dell’Asp di Messina e dei Vigili del fuoco. Il tutto per ricostruire come è avvenuto il drammatico episodio e per verificare l’eventuale sussistenza di un nesso con alcuni lavori in corso nello stabile.

Si punta a ricostruire la dinamica del crollo a Pistunina e le responsabilità individuali

In questa fase investigativa, l’obiettivo della Procura è assicurare l’acquisizione genuina delle fonti di prova per ricostruire la dinamica del crollo e risalire alle responsabilità individuali. “L’attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve a chiarire una serie di dinamiche, ivi compresa quella se fosse o meno in atto una attività cantieristica per risolvere dei problemi strutturali o altro”, ha spiegato oggi D’Amato. L’inchiesta è stata aperta lo scorso 30 luglio e affidata alla sostituta Anita Siliotti.

“Sono state sentite tante persone ma non posso entrare nei dettagli perché ci sono indagini in corso”, ha a sua volta precisato il comandante provinciale dei Carabinieri Lucio Arcidiacono, anche lui presente stamattina nei luoghi del disastro.

Il sequestro delle aree

In prima battuta si è provveduto al sequestro dell’area in via Giorgio La Pira n. 3, dove c’è la palazzina colpita dal crollo, e dell’area del parcheggio rosso dello stadio San Filippo. Area individuata per lo stoccaggio temporaneo delle macerie estratte dal cratere.

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