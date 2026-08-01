 Pistunina, recuperato un terzo corpo tra le macerie

Pistunina, recuperato un terzo corpo tra le macerie

Marco Olivieri

Pistunina, recuperato un terzo corpo tra le macerie

sabato 01 Agosto 2026 - 18:54

Si attende il riconoscimento dei familiari. Si tratta di uno dei 4 dispersi dopo il crollo a Messina

MESSINA – Stamattina era arrivata la smentita del comandante dei vigili del fuoco di Messina. Michele Burgio aveva smentito l’individuazione del corpo di un terzo disperso dopo il crollo di una palazzina a Pistunina, alle 15.50 del 30 luglio. Ma oggi, nel tardo pomeriggio, è stato prima individuato e poi, dopo operazioni complesse, recuperato il corpo di una persona sotto le macerie. Tuttavia, si deve attendere il riconoscimento da parte dei familiari.

I corpi dell’imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone sono stati ritrovati. Questi i quattro dispersi e il corpo di uno di loro è stato ritrovato: Sara Leone, Santino Magazzù (il marito di Rosa Leone), Lhairu Warnakulasuriya, domestico della famiglia Leone, e Alessandra Frazzica, ventunenne commessa in un bazar cinese.

“Il posizionamento delle persone potrebbe essere stato modificato dal crollo”

Ha messo in evidenza il comandante Burgio: “Abbiamo contezza di dove dovrebbero trovarsi le persone ma il loro posizionamento potrebbe essere stata modificato dal crollo. E i cani soccorritori danno un apporto prezioso. Anche se sono state superate le 36 ore, la speranza di trovarli vivi rimane. Oggi lavoriamo, tra 60 e 70 vigili del fuoco, in condizioni migliori. La ragazza, cassiera nel negozio, era collocata in uno spazio più difficile da raggiungere. Ma stiamo facendo di tutto”.

Aggiornamento: la terza vittima è Alessandra Frazzica.

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2 commenti

  1. Nina 1 Agosto 2026 19:50

    Un pensiero grato per i soccorritori che lavorano in condizioni difficili con grande spirito e umanità.

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  2. Giseppe 1 Agosto 2026 21:12

    Ancora non ci possiamo credere, una disgrazia assurda.. pensate se fosse successo nei periodi di tanta affluenza nell’emporio oppure nel periodo di Natale. Una famiglia intera e altre persone che lavoravano per un tozzo di pane “cancellate”… 🙏

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