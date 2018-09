Apertura abusiva, denunciato dai carabinieri titolare di un lido

I carabinieri della stazione di Falcone hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Patti il titolare di un lido di Oliveri, con l'accusa di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

Le verifiche, condotte nei mesi di luglio ed agosto di quest’anno, a seguito delle numerose segnalazioni dei villeggianti per schiamazzi e musica ad alto volume che si prolungava sino a tarda notte, hanno permesso di verificare l’organizzazione di numerose serate danzanti in assenza della dichiarazione di agibilità del locale e del certificato di prevenzione incendi inoltre, gli accertamenti, hanno indotto i militari dell'Arma a contestare presunte ripetute violazioni all’ordinanza sindacale che disciplina gli orari in cui si possono tenere spettacoli di intrattenimento musicale.