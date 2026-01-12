 Crollo alle Masse, subito un bypass. Altri interventi a Santo Stefano Briga e Altolia

Crollo alle Masse, subito un bypass. Altri interventi a Santo Stefano Briga e Altolia

Marco Ipsale

lunedì 12 Gennaio 2026 - 14:30

Messina. Tavolo tecnico a Palazzo Zanca

MESSINA – Il Comune di Messina corre ai ripari dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il territorio, tracciando una linea d’intervento prioritaria per le zone più colpite dai cedimenti e dalle frane. Al centro della strategia operativa, definita durante l’ultimo tavolo tecnico, c’è la situazione di Massa San Nicola: per il borgo è stata individuata una soluzione immediata che prevede la realizzazione di un bypass stradale per ripristinare il collegamento viario interrotto.

L’obiettivo è restituire ai residenti una viabilità sicura in tempi brevi, superando l’isolamento causato dagli ultimi smottamenti che hanno reso impraticabili i percorsi ordinari.

Interventi sui costoni e messa in sicurezza

L’attenzione resta alta anche nei villaggi della zona sud. Già da domani, una squadra di rocciatori entrerà in azione sul costone situato tra Santo Stefano Briga e Rocca Celi. I tecnici opereranno direttamente sulla parete rocciosa per mettere in sicurezza la porzione di terra e roccia franata, scongiurando il rischio di ulteriori distacchi che potrebbero minacciare le abitazioni sottostanti o la sede stradale.

Sempre sul fronte della viabilità collinare, sono stati programmati interventi specifici lungo la strada provinciale che conduce ad Altolia. In questo caso, i lavori riguarderanno il ripristino di un muretto di contenimento che ha ceduto sotto la pressione delle forti piogge degli ultimi giorni.

Un commento

  1. Carlo 12 Gennaio 2026 23:12

    L’importante è fare parcheggi, piste ciclabili e parate di autobus a piazza duomo con i soldi della comunità europea.Tutto il resto è quello che vediamo!

    0
    0
    Rispondi

