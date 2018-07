Auto in fiamme nella notte, apprensione in piazza Trombetta

Momenti di tensione sono stati vissuti, la notte scorsa, dai residenti di piazza Trombetta, slargo alla confluenza tra le vie Santa Marta, Santa Cecilia e Primo Noviziato.

Era da poco passata l’1.15, quando una Fiat Panda vecchio tipo ha improvvisamente preso fuoco (per cause in corso di accertamento) al centro dello slargo, danneggiando nella parte posteriore una nuovissima Lexus-Toyota che si trovava parcheggiata a fianco.

Sul posto, richiamati da alcune telefonate di cittadini allarmati perché svegliati da un botto e dalle fiamme levatasi alte nel cuore della notte, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Sono state quindi avviate verifiche e indagini, per cercare di stabilire le reali cause del rogo, che, solo grazie al pronto intervento dei pompieri, non ha prodotto danni ancor più gravi.