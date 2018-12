Cede la grata, studentessa sprofonda in una botola di 5 metri. E' grave

Versa in gravi condizioni una studentessa di 23 anni in seguito ad un volo di 5 metri in una botola all’esterno dell’Università, a Papardo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in corso di accertamento, una grata, dalla quale la ragazza è stata tra l’altro travolta, ha ceduto. Mancavano pochi minuti alle 18. La studentessa si trovava in quel luogo per assistere ad una sessione di laurea alla facoltà di Biologia. L’impatto è stato violento. Immediati i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco ed i sanitari del 118.