Crolla il balcone e cade in strada, 19enne di Roccalumera in ospedale

ROCCALUMERA - Una ragazza di 19 anni è rimasta ferita in seguito al crollo del balcone di casa (al primo piano) al quale si trovava affacciata. Ha fatto un volo di tre metri, finendo rovinosamente sull’asfalto di via Di Bella, dove sorge l’edificio. I primi soccorsi sono stati prestati dai familiari, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. La ragazza, che accusava forti dolori alla schiena, è stata trasportata in ambulanza al Policlinico di Messina. Le cause del crollo sono in corso di accertamento.