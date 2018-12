Furto da 1500 euro alla chiesa di San Giuliano

MESSINA - Furto questa mattina nella parrocchia San Giuliano a Messina. Secondo una prima ricostruzione un uomo si è introdotto nell'ufficio del parroco, padre Giuseppe Catalano, ed ha portato via circa 1500 euro. Sul posto i carabinieri.

Il soggetto è stato individuato dalle telecamere del sistema di video sorveglianza. Non è stata ancora presentata denuncia. Il parroco spera nella riconsegna della refurtiva da parte del ladro. In caso contrario, già domattina, scatterà la denuncia.