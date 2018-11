Itala. Colpo da 50mila euro alla Banca agricola popolare di Ragusa

ITALA – Ammonta a poco meno di 50mila euro il bottino del colpo messo a segno questa mattina alla Banca agricola popolare di Ragusa che sorge ad Itala Marina lungo la centrale via Roma. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto ad agire sono state due persone di cui una a volto scoperto e l’altra con il volto travisato. Erano da poco trascorse le 9,30 quando i malviventi sono entrati in azione brandendo un taglierino, facendosi consegnare dagli impiegati (erano tre) i soldi per un ammontare di 47mila euro. Nell’istituto di credito c’era un solo cliente in quel momento, rimasto incolume. I rapinatori una volta ricevuto il contente si sono dati alla fuga. Sono in corso indagini per stabilire se vi fosse ad attenderli all’esterno qualche complice. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Era attivo il sistema di videosorveglianza le cui immagini sarebbero al vaglio degli inquirenti.