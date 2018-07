Moise, si è spenta la speranza: morto il bimbo in ospedale dalla nascita

Moise non ce l’ha fatta. Il piccolo calabrese di Polistena costretto al ricovero dalla nascita (da due anni e mezzo) in seguito ad una grave patologia, è morto nella notte al Policlinico di Messina, quella che è stata la sua unica “casa”. Il decesso sarebbe avvenuto per arresto cardiaco.

Le sue condizioni erano delicate. "Da oltre un anno - ha affermato Antonio Marziale, il Garante per l'Infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, che ha dato la notizia - il bimbo era stato destinato dal Tribunale per i minori ad una casa-famiglia, in Sardegna, anche al fine di impedire che in ambiente ospedalizzato potesse contrarre infezioni". La vicenda era balzata alla cronaca per le vicissitudini che, nelle scorse settimane, ne avevano impedito il trasferimento.

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria l'aveva dato in affido a due coniugi di Cagliari della Comunità 'Papa Giovanni XXIII' in quanto la famiglia biologica versa in serie difficoltà socio-economiche. L'ultimo provvedimento dei magistrati era stato emesso nel dicembre del 2017 “ma per una serie di cavilli”, dichiarò lo scorso 13 giugno il Garante, il piccolo rimase in ospedale. Sulla delicata questione era intervenuto anche il ministro della Salute Giulia Grillo, spiegando, sempre il 13 giugno, che il trasferimento del piccolo era “saltato poiché è intervenuto uno shock settico e il Policlinico di Messina ha autorizzato la trasferibilità ma non la dimissibilitá”.

Già a metà giugno il quadro clinico aveva subito dei peggioramenti. Rimaneva accesa la speranza, nonostante si sapesse che comunque la prospettiva di vita fosse infausta. Adesso si è spenta anche la speranza.