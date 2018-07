Roccalumera. Tentato furto all'ufficio postale, arrestato 61enne catanese

ROCCALUMERA. I carabinieri della Stazione di Roccalumera, con la collaborazione di quelli della stazione di Mandanici, hanno arrestato in flagranza di reato, per “tentato furto aggravato in concorso” ai danni del locale Ufficio Postale e “ricettazione”, un uomo di 61 anni, catanese, Carmelo Manganaro, già noto alle forze dell’ordine.

Intorno alle 3 e mezza della scorsa notte, un cittadino ha chiamato il 112 per segnalare la presenza di tre persone con il volto coperto e dall’atteggiamento sospetto nei pressi dell’Ufficio postale di Roccalumera. Immediatamente, la Centrale operativa dei carabinieri ha inviato sul posto le pattuglie delle stazioni di Roccalumera (al comando del luogotenente Santo Arcidiacono) e Mandanici che, giunte tempestivamente, li hanno sorpresi mentre tentavano di forzare la porta di ingresso dell’ufficio mediante l’utilizzo di strumenti da effrazione. I tre si sono dati a precipitosa fuga per le strette vie della cittadina jonica, nel tentativo di dileguarsi e di sottrarsi alla cattura da parte dei carabinieri.

Ne è scaturito un inseguimento a piedi, a conclusione del quale uno dei fuggitivi è stato raggiunto, bloccato e arrestato. In tasca aveva ancora il nottolino della serratura che era già stato asportato dalla porta dell’ufficio postale, oltre ad alcuni utensili da scasso.

I primi accertamenti hanno inoltre consentito di acclarare come i ladri abbiano utilizzato, per la trasferta di Roccalumera, un furgoncino rinvenuto proprio accanto alle poste che è risultato essere provento di furto, al cui interno sono stati trovati ulteriori arnesi da effrazione.

Le ricerche dei due complici sono invece proseguite per tutta la notte, con l’ausilio di numerose pattuglie dei carabinieri nel frattempo inviate in rinforzo, che hanno posto in essere numerosi posti di blocco lungo le principali arterie stradali, nonché ai caselli dell’autostrada ed hanno passato al setaccio tutte le vie di Roccalumera e dei comuni limitrofi, oltre all’arenile di quella fascia costiera.

Tutti gli attrezzi da scasso, nonché il mezzo rubato, sono stati sottoposti a sequestro.

Carmelo Manganaro, al quale oltre al “tentato furto aggravato in concorso” è stato contestato anche il reato di “ricettazione” del furgoncino, dopo le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Messina Sud, in attesa del rito direttissimo.

Sono attualmente in corso serrate indagini dei carabinieri della Compagnia di Messina Sud e della Stazione di Roccalumera volte all’identificazione ai complici in fuga al fine di dare un nome ed un volto agli autori alla banda specializzata di ladri.