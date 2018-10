S. Teresa. Infiltrazioni d'acqua, chiuso primo piano della scuola di Cantidati

S. TERESA DI RIVA. Chiuso in via cautelativo il primo piano del plesso elementare di Cantidati, a S. Teresa di Riva. Questa mattina è stata segnalata al Comune una infiltrazione di acqua che ha determinato la macchiatura di tre pannelli del controsoffitto e il distaccamento di uno di questi. L’ufficio Tecnico, nella stessa mattinata, è prontamente intervenuto “verificando – spiega il sindaco, Danilo Lo Giudice -che non sussistevano delle situazioni di pericolo”. Tuttavia, considerata la disponibilità di aule al piano terra dello stesso immobile oltre che di altre due aule nel vicino plesso di Via Maurizio Cicala si è determinato, in accordo con il dirigente scolastico, di inibire temporaneamente l’accesso al piano superiore e procedere allo spostamento delle aule a far data da lunedì 15 ottobre. L’attività scolastica non subirà alcuna alterazione rispetto a tali modifiche.

“Tale scelta - dichiara il sindaco Lo Giudice - è stata fatta in via precauzionale per consentire una verifica puntuale e il consequenziale intervento dell’Ufficio tecnico per la risoluzione del problema e, altresì, al fine di individuare se vi siano ulteriori infiltrazioni, oltre all’impermeabilizzazione della zona interessata. Si dovranno, quindi, attendere le successive piogge per capire se vi sia la necessità di un intervento radicale che coinvolga l’intera superficie”.