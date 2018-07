Taormina. Rinvenuto cadavere in mare al largo di Spisone

TAORMINA. Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto questa mattina nello specchio di mare che bagna Spisone. Ad accorgersi di un corpo che galleggiava e dare l’allarme è stato un diportista. Nel volgere di pochi minuti sono giunti gli uomini della Guardia costiera al comando del primo maresciallo Roberto Arizzi.

Il corpo si trovava ad una cinquantina di metri dalla battigia. Dai vestiti che indossava, sembra che si possa trattare di un pescatore, ma siamo al momento nel campo delle ipotesi. Sul luogo sono giunti i carabinieri della compagnia di Taormina, con in testa il capitano Arcangelo Maiello. Per la rimozione del cadavere sono intervenuti gli uomini del nucleo subacqueo dei carabinieri di Messina. Sono in corso accertamenti. La salma, su disposizione del magistrato, è stata trasferita all’obitorio.