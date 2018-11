Emergenza rifiuti: la tempistica delle gare per manutenzione e ingombranti

Ad inceppare la macchina della raccolta rifiuti sono stati anche i ritardi nell’espletamento delle gare, in particolare quella per le manutenzioni e l’officina.

Ma ritardi ci sono stati anche per l’affidamento della raccolta degli ingombranti nella piattaforma di Pace, con la conseguenza ovvia dell’accumularsi di tonnellate di rifiuti.

GARA PER LA MANUTENZIONE

A luglio viene dato l’incarico al Rup per la gara europea (con procedura che richiede più tempo)

Il 14 agosto viene dato l’incarico al Rup, ingegnere Lisi nel frattempo per la gara ponte

Il 7 settembre scade il servizio e Messinambiente non applica più il sistema del ribaltamento del servizio a MSBC anche in virtù di una comunicazione che aveva fatto il Dg Iacomelli, spiegando che non avrebbe più avuto bisogno del “ribaltamento” dal 1 agosto.

Ad ottobre il Cda sollecita il Direttore generale per sapere a che punto è l’iter della procedura. L’ingegnere Lisi ha infatti avuto incarichi per provvedere ad altre 25 gare.

Il 5 novembre la procedura ha uno stop dovuto ad un blocco nella piattaforma del MePa.

Domani la gara ponte sarà aggiudicata.

Nel frattempo sono trascorsi tre mesi e da due mesi il ribaltamento del servizio non è più attivo.

GARA PER GLI INGOMBRANTI NELLA DISCARICA DI PACE

Il 6 ottobre il presidente del Cda scrive al socio unico evidenziando la sospensione del servizio di prelievo, raccolta stoccaggio e recupero degli ingombranti dal 1 ottobre.

Il 26 ottobre il Rup trasmette la gara al Dg che la aggiudica per un importo di 170 euro a tonnellata per un complessivi 153 mila euro, in modo da sopperire per due, tre mesi, in attesa dell'aggiudicazione definitiva della gara europea a gennaio 2019

Il 27 ottobre il Dg la sospende chiedendo chiarimenti in merito alla rotazione delle imprese

Il Rup risponde il 29, ma per via di una circolare con la quale il manager ha disposto che dalle 14 in poi non può essere protocollato nulla senza il suo consenso, la risposta viene protocollata il 30 ottobre. Il Rup replica che l’iter procedurale seguito è corretto

Il 9 novembre il Dg dà ragione al Rup e si procede con la gara (ma è venerdì e slitta al 12 novembre)

Nel frattempo, dal 26 ottobre, gli ingombranti si sono accumulati a Pace per due settimane (circa 50 tonnellate ogni 3 giorni, senza considerare la campagna Pari e dispari dei week end).