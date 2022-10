Crotone-Messina, il vice Daniele Cinelli: "Abbiamo sbagliato tanti gol" - Tempostretto

Le dichiarazioni del vice di mister Auteri, Daniele Cinelli, e dell'ex Crotone Nicolò Fazzi in conferenza stampa

CROTONE – Al termine della lotteria dei rigori che ha sancito il passaggio del turno in Coppa Italia del Crotone ai danni dell’Acr Messina in conferenza stampa ha parlato il vice di Gaetano Auteri e Fazzi che ha sbagliato il rigore non centrando neanche la porta.

“Siamo venuti – ha dichiarato Daniele Cinelli – per fare una partita degna di nota e rispettare l’evento. Avendo una squadra composta da tanti giovani è normale che qualche errore lo stiamo commettendo. La nostra squadra è in netta crescita e oggi abbiamo retto il confronto, è stato un peccato alla fine ma siamo contenti della prestazione fatta. Di gol ne abbiamo sbagliati tanti ma fa parte del calcio, l’importante è arrivarci ad avere le occasioni, cercheremo di fare meglio”.

“Sicuramente è stato un test importante per chi ha giocato un po’ meno a inizio campionato – dichiara Nicolò Fazzi – ed è stato positivo per dei ragazzi che hanno dimostrato di essere pronti. Abbiamo creato occasioni, siamo stati sfortunati ed è stato bravo il portiere Dini. Ai rigori poi sappiamo che è una lotteria. Qui a Crotone ho tanti ricordi di un’esperienza fantastica e qui fuori (dallo stadio, ndr) ho degli amici da salutare. Sono tra i più grandi del Messina? Cerco di supportare i più giovani, lavoriamo intensamente e piano piano miglioriamo, la strada è quella giusta”.

