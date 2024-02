Crotone. Schianto mortale sulla SS107, due morti

A perdere la vita, due giovani di Crotone, Piero Oriolo e Lorenza Aloisi, mentre erano in viaggio, nel pomeriggio di ieri sulla SS 107

CROTONE – E’ di due morti, il o tragico bilancio di un altro incidente stradale avvenuto sulle strade calabresi. A perdere la vita, due giovani di Crotone, Piero Oriolo e Lorenza Aloisi, mentre erano in viaggio, nel pomeriggio di ieri sulla SS 107 in località Brasimato al km 131,5. La Grande punto, con a bordo i due giovani si è schiantata con una Wolksvagen Golf. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco di Crotone che hanno estratto i corpi dalle lamiere dei due occupanti della Grande punto già deceduti, mentre le due occupanti della Wolksvagen Golf, una mamma e una figlia in gravissime condizioni, sono state trasportate dal personale sanitario del Suem118, in ospedale. Durante le operazioni di soccorso la SS 107 è stata chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso ed il traffico deviato sulla via di comunicazione parallela.