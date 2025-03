Csain Messina, il campionato provinciale cross country avrà cinque tappe

Si inizia il 9 marzo a Forza d'Agrò, appuntamenti poi a San Filippo del Mela, Patti, Barcellona fino al 13 luglio

Prende il via il Campionato Provinciale Xco Csain Messina 2025, un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo fuoristrada. La competizione, organizzata sotto l’egida di Csain Ciclismo, si articolerà in cinque tappe che si svolgeranno tra marzo e luglio, coinvolgendo alcuni dei percorsi più tecnici e affascinanti della provincia di Messina. Il campionato rappresenta un’importante occasione di confronto per gli atleti, chiamati a misurarsi su tracciati impegnativi e immersi in scenari suggestivi. Le gare saranno aperte a diverse categorie, garantendo un alto livello di competizione e spettacolo per partecipanti e pubblico.

Il calendario del campionato provinciale Xco

Prima tappa il 9 marzo con il “VII Trofeo Agostiniana”, si corre in quel di Forza d’Agrò con l’organizzazione affidata all’Asd Enerwolf. Secondo appuntamento il 23 marzo sulla strade sterrate di San Filippo del Mela per la “Rosa Isolera”, organizzatori il Team Longano. Il terzo appuntamento vedrà i rider impegnati a Patti per la “III Edizione Trofeo Porticella” la tappa in questione in programma il 18 maggio è organizzata dalla T. Bike del Tirreno. La quarta tappa è il “Memorial Ravida” che vedrà il Team Longano organizzare il 29 giugno a Barcellona Pozzo di Gotto. Ultimo appuntamento il 13 luglio a San Filippo del Mela per il “I Trofeo Madonna del Carmelo”, organizzano DoctorBike e Mediterranea Club.

Oltre al campionato provinciale, il 1° giugno si terrà un’altra importante manifestazione per gli amanti della mountain bike: la Gran Fondo Enerwolf, la più longeva della Sicilia, giunta alla sua 23ª edizione. L’evento si svolgerà ad Antillo (ME) e rappresenterà un’ulteriore occasione di competizione e aggregazione per gli appassionati delle due ruote.

L’obiettivo del campionato provinciale Xco Csain Messina

Il Campionato Provinciale Xco Csain Messina 2025 si propone di valorizzare il territorio attraverso lo sport, promuovendo la mountain bike e offrendo agli atleti un’esperienza di alto livello tecnico. Le gare si svilupperanno su percorsi che metteranno alla prova le capacità di guida, la resistenza e la strategia di gara dei partecipanti.

“Grazie all’impegno del coordinatore provinciale, Carmelo Miuccio, che ha riportato alcune associazioni del settore ciclistico all’ente Csain, con grande applicazione”, dichiara Elvio Sigona, coordinatore regionale settore ciclismo. “Le associazioni sono state contente di poter gestire con l’ente Csain questo evento che porta lustro alla provincia ed anche alla regione Sicilia”.

