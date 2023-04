Ct Brolo eliminato ai playoff da Ragusa, Taormina retrocessa in Serie D - Tempostretto

In campo maschile Ct Vela e Circoletto dei Laghi affronteranno nel primo turno playoff rispettivamente Sunshine di Marsala e Tc Leonforte

BROLO – Nel ritorno del match playoff il Ct Brolo non riesce a ribaltare il Ct Ragusa. La doppia sfida vede soccombere le messinesi che si arrendono sul più bello dopo una stagione ottima e da incorniciare che le ha viste protagoniste nel confermarsi in serie C del campionato regionale a squadre. Il torneo a squadre femminile si chiude con i playout che come anticipato hanno visto la retrocessione in Serie D del Taormina Sporting Club, la squadra era stata ritirata qualche settimana fa e non si sono disputati i playout che hanno visto il Match Ball Siracusa “prevalere” nella doppia sfida e mantenere la categoria.

In campo maschile domenica prossima in campo Ct Vela Messina e Circoletto dei Laghi ai playoff e Taormina Sporting Club maschile che cerca la salvezza ai playout contro Ragusa. Andata in casa il 30 aprile, ritorno in trasferta il 14 maggio.

Ct Brolo – Ct Ragusa 0-3

Dopo il netto 4-0 subito all’andata il circolo del maestro Arasi si rammarica nuovamente per i problemi fisici occorsi a Ginevra Abramo e Gaia Di Matteo, costrette al ritiro in vantaggio nella partita. Problema muscolare per la prima, mentre la seconda chiude il match debilitata per un fastidio alla schiena. Ragusa, formazione capitanata da Chiara Ventimiglia, ottiene i punti che servivano a chiudere la pratica e riceve i compimenti e gli auguri del circolo brolese per il prosieguo del campionato. Sul 2 a 0 Ragusa comunque si gioca il terzo singolare dove c’è da sottolineare la bella prestazione della numero 1 di Brolo Miriam Gullì, che opposta alla 2.6 Di Paola non ha demeritato.

Ringraziamenti dal Circolo Tennis Brolo arrivano dal maestro Arasi per le ragazze protagoniste della stagione: Miriam Gullì definita ormai colonna portante della squadra ed esempio di dedizione ed attaccamento alla maglia; Gaia Di Matteo, alla seconda stagione con Brolo, che malgrado la giovanissima età, gioca con sempre più autorità un campionato difficile qual è la Serie C. E poi la new entry Ginevra Abramo, talentuosa ed efficace, ha portato punti importanti in singolare ed in doppio assieme a Miriam, che hanno permesso al circolo messinese di sognare.

Infine non vanno dimenticate le Under provenienti dal vivaio, Alessandra Casella ed Elena Pizzino, chiamate in causa in un momento difficile per la squadra, hanno risposto presente e già questo è importante perché tengono più che mai al loro club. Far parte inoltre di un gruppo abituato a competere per obiettivi importanti, può essere uno stimolo fondamentale per la loro crescita agonistica. Ringraziamenti d’obbligo ai tecnici Alessandro La Galia ed Antonino Presti per aver seguito le ragazze in campo con grande professionalità.

Vela e Circoletto preparano i playoff

Fissati invece per domenica 30 aprile il primo turno dei playoff nel campionato maschile da giocare in gara secca. Le due formazioni messinesi, il Ct Vela e il Circoletto dei Laghi, si sono qualificate come seconde e quindi avranno la possibilità di sfidare le terze di altri gironi in casa, rispettivamente su terra rossa ed erba sintetica.

Il Ct Vela Messina sfiderà il Sunshine Tennis Club di Marsala mentre alla formazione capitanata da Paolo Ricciardo toccherà confrontarsi contro gli ennesi del Tennis Club Leoforte. Sulla carta, confrontando le classifiche degli iscritti al campionato, il Vela dovrebbe essere favorito ad accedere alla seconda fase, più equilibrata invece appare la sfida che attende il Circoletto dei Laghi.