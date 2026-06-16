 Ct Vela Messina, buona la prima nello spareggio promozione che porta alla B2 maschile

Ct Vela Messina, buona la prima nello spareggio promozione che porta alla B2 maschile

Simone Milioti

Ct Vela Messina, buona la prima nello spareggio promozione che porta alla B2 maschile

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martedì 16 Giugno 2026 - 18:00

I peloritani sconfiggono 4-2, grazie ai doppi, i piacentini della società canottieri Vittorino da Feltre, domenica prossima il ritorno in trasferta sempre su terra battuta

MESSINA – Successo in casa del Ct Vela Messina in Serie C, la squadra maschile dopo aver dominato in Sicilia si gioca la promozione nella categoria superiore nazionale contro la Società Canottieri Vittorino da Feltre. Il Circolo di Piacenza, venuto in visita a Messina domenica 14 giugno per l’andata, ha rimediato una sconfitta per 4-2 che fa ben sperare i velini in vista del match di ritorno, che si giocherà ancora su terra. Un altro successo o anche un pareggio garantirebbe ai ragazzi del ds Umberto Weigert di festeggiare la promozione e giocare il prossimo anno in Serie B2. Lo scorso anno questo stesso gruppo era arrivato al playoff nazionale salvo poi cedere e restare in Serie C.

Ct Vela Messina – Sc Vittorino da Feltre 4-2

La partita non era iniziata per il Ct Vela Messina che vedeva cedere Varsalona con Caratozzolo a riequilibrare l’incontro, poi toccava a Bombara cedere, ma Gargano rimetteva ancora in parità il tutto. Alla fine a fare la differenza sono stati i doppi con le coppie veline che hanno prevalso portando la vittoria dalla parte siciliana. Se Bombara e Caratozzolo insieme hanno avuto vita piuttosto facile, match completamente diverso è stato quello vissuto da Varsalona/Gargano, la coppia messinese ha lottato con la sfida che è terminata decidendosi al match tiebreak nel terzo.

Varsalona vs Carnevalle Rodino 0-6 4-6
Bombara vs Marzialetti 0-6 2-6
Caratozzolo vs Marsilio 6-1 7-5
Gargano vs Gregori Amorini 7-6 6-0
Varsalona/Gargano vs Carnevalle Rodino/Marzialetti 6-4 5-7 10-8
Bombara/Caratozzolo vs Gregori Amorini/Marsilio 6-3 6-3

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