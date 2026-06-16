Lo scrittore Antonio Manzini presenta a Messina “I tramezzini di Rocco Schiavone”

Una raccolta di racconti inediti al centro di un incontro alla Feltrinelli giovedì 18 giugno

MESSINA – Una raccolta di racconti inediti al centro di un incontro alla Feltrinelli di Messina, in via Ghibellina 32, giovedì 18 giugno alle 18. Lo scrittore Antonio Manzini incontrerà i suoi amici lettori per parlare con loro del suo ultimo libro “I Tramezzini di Rocco Schiavone” dialogherà con lui il professore Giuseppe Giordano.

Così viene presentato il libro: “Una raccolta di racconti inediti che vedono protagonista Rocco Schiavone, tra l’infanzia e la maturità, Roma e Aosta, la nostalgia e il dolore. L’amicizia con i compagni di Trastevere, prima da bambini e poi da adolescenti, eterni ragazzi di strada e di vita, sempre sospesi tra sfrontatezza e crimine. L’incontro inaspettato con la moglie Marina, in una tempesta di emozioni e presagi. Lo sdegno morale di fronte a un organizzatore di matrimoni, un wedding planner che sembra destinato a una brutta fine. Le pulsioni erotiche di un giorno di noia smisurata. La guerra e la Resistenza, le figurine dei calciatori, i sogni dell’infanzia. I morti ammazzati, i segreti di famiglia, la fatica di mettersi ancora una volta al lavoro su un nuovo caso. L’affetto e lo sprezzo per i colleghi, il rigore di chi cerca sempre la verità e applica una costante disubbidienza alla stupidità e all’ingiustizia”.

“In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato tredici anni fa con Pista nera, creando un personaggio e un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. I Tramezzini sono un punto di arrivo, e di rinnovata partenza”.

Antonio Manzini ha studiato recitazione all’Accademia nazionale d’arte drammatica, diplomandosi nel 1990. Lavora prevalentemente come attore cinematografico e televisivo. In tv ha interpretato fra gli altri ruoli l’ispettore Tucci in Linda, il brigadiere e… e Serpico in Tutti per Bruno[1].

Ha anche lavorato come regista in alcuni film e cortometraggi e come sceneggiatore dei film Il siero della vanità (di Alex Infascelli del 2004) e Come Dio comanda (di Gabriele Salvatores del 2008).

Ha pubblicato diversi racconti e romanzi gialli: Sangue marcio e La giostra dei criceti sono i suoi primi lavori. Con Sellerio editore Palermo, Antonio Manzini dà alla stampa racconti e romanzi che hanno come protagonista il vicequestore Rocco Schiavone, poliziotto fuori dagli schemi, poco attento al potere ed alle forme. Rocco Schiavone è il protagonista di una serie di romanzi, oltre che di racconti presenti in antologie poliziesche (alcuni dei quali poi raccolti nel volume Cinque indagini romane per Rocco Schiavone, vincitore del Premio Chiara 2016). Dal 2016 è sceneggiatore della serie Rai di Rocco Schiavone, interpretato da Marco Giallini.

Giuseppe Giordano (Messina, 15 marzo 1961) è professore ordinario di Storia della filosofia. Insegna, presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e moderne dell’Università di Messina, Storia della filosofia e Storia della filosofia contemporanea. È stato eletto Direttore del Dicam per il triennio 2018-2021 e rinnovato nella carica per il triennio 2021-2024. Ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Metodologie della filosofia dell’Ateneo messinese e di quello del dottorato in Filosofia, in consorzio tra le Università di Messina, Catania e Palermo. Attualmente è componente del Collegio dei docenti del dottorato in Scienze umanistiche dell’Università di Messina. attualmente, oltre all’attività accademica, ricopre la carica di prorettore