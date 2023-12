Ct Vela Messina chiamato all'impresa contro Crema in semifinale scudetto - Tempostretto

Sconfitti all'andata per 4-2 i velini sono chiamati a vincere per raggiungere la finale. Si inizia domani alle ore 10 sui campi di viale della Libertà

Dopo la sconfitta per 4 a 2 a Crema, il Ct Vela Messina proverà, domenica, sui campi di viale della Libertà (si comincia alle 10), a compiere l’impresa, nella gara di ritorno della semifinale scudetto del campionato di tennis a squadre maschile. Servirà la partita perfetta ai peloritani per avere la meglio sui lombardi e raggiungere la finale in programma sabato 9 e domenica 10 dicembre a Torino.

Il capitano dei messinesi, Francesco Caputo, è fiducioso sulle possibilità dei suoi di effettuare la rimonta.

«Ci aspettavamo un punteggio diverso dalla gara di andata, anche perché siamo andati vicini a girare 3 a 1 dopo i singolari e, invece, ci siamo ritrovati sul 2 a 2. Nei doppi loro sono molto forti e ci hanno battuto. Domenica faremo di tutto per ribaltare la situazione e arrivare, almeno, al doppio di spareggio per raggiungere la finale. Ci teniamo tanto e speriamo che il pubblico presente ci spinga a dare tutto quello che abbiamo».

Al Tc Crema sarà sufficiente anche il pari (3-3), il Ct Vela per superare il turno dovrà vincere almeno 5 a 1 o 4 a 2 e allungare la sfida al doppio decisivo (in cui sarà obbligatorio schierare un vivaio). Anche il Ct Palermo, sempre domenica, proverà a capovolgere la sconfitta per 4 a 2 subita nel match di andata contro il Tc Sinalunga.

Articoli correlati