A Fumagalli il “premio Reno De Benedetto”, votato come migliore del Messina

Succede a Mallamo e Fofana, premio assegnato dai colleghi giornalisti in ricordo dello storico cronista peloritano

MESSINA – È Ermanno Fumagalli il vincitore della terza edizione del “Premio Reno De Benedetto”, il riconoscimento ideato da un gruppo di giornalisti per onorare la memoria dello storico cronista che ha raccontato le gesta del Messina per oltre quarant’anni attraverso le sue inconfondibili radiocronache.

I voti sono stati raccolti giornata dopo giornata e il portiere ha prevalso con 44 punti complessivi ottenuti attraverso le votazioni di una prestigiosa giuria di giornalisti di quotidiani, tv, web e radio, chiamati a scegliere il miglior calciatore del Messina dopo ogni partita. L’estremo difensore bergamasco ha prevalso d’un soffio su Marco Zunno che ha raccolto 42 punti.

A Fumagalli è stata riconosciuta, oltre alla sua qualità tecnica ed esperienza in campo, anche la leadership fuori come perno dello spogliatoio e del gruppo. Ieri a Piazza Duomo la consegna del trofeo che lo scorso anno era stato attribuito a Andrea Mallamo ed in precedenza a Lamine Fofana.