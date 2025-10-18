Ct Vela Messina di scena a Perugia nella terza giornata di campionato

Per la trasferta perugina in capitano Caputo schiererà una squadra tutta messinese con Fausto e Giorgio Tabacco, Varsalona, Bombara e Lanza

MESSINA – Sarà un Ct Vela tutto messinese quello che domenica 19 ottobre (si comincia alle 9) farà visita allo Junior Perugia, nell’incontro valevole per la terza giornata del girone 2 del campionato di tennis a squadre di Serie A1.

Gara molto importante per i peloritani quella sui campi al coperto in terra rossa del capoluogo umbro. Entrambe le contendenti andranno a caccia del primo successo stagionale che potrebbe rilanciarne le ambizioni almeno in ottica secondo posto (che vorrebbe dire salvezza diretta). Il capitano dei siciliani, Francesco Caputo, schiererà una squadra composta tutta da giocatori messinesi, potendo contare sui fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, su Fabio Varsalona, Gabriele Bombara e Rosario Lanza.

Il Ct Vela Messina ha conquistato due preziosi pareggi nelle prime due giornate di campionato contro le formazioni che guidano il raggruppamento, vale a dire Sporting Club Sassuolo e Santa Margherita Ligure, mentre Perugia ha perso sia con Santa Margherita Ligure (4-2) e sia con Sassuolo (5-1).



Il programma della terza giornata del girone 2 di Serie A1

Domenica 19 ottobre: Junior Perugia-Ct Vela (ore 9); Santa Margherita Ligure-Sc Sassuolo (ore 10).

Classifica: Sc Sassuolo e Santa Margherita Ligure 4; Ct Vela 2; Junior Perugia 0.