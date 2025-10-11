 Ct Vela Messina, domenica esordio in casa contro Santa Margherita Ligure

Simone Milioti

sabato 11 Ottobre 2025 - 08:30

Dopo il pari a Sassuolo il Ct Vela Messina giocherà domenica in casa, alla vigilia la presentazione ufficiale della squadra al circolo di viale della Libertà

MESSINA – Sabato 11 ottobre, alle 11:30, la presentazione della squadra di serie A1 del Circolo del tennis e della Vela, domenica alle 9, sui campi in terra battuta di viale della Libertà, l’esordio interno contro Santa Margherita Ligure (ore 9), nella gara valevole per la seconda giornata del girone 2 del campionato a squadre maschile di tennis di serie A1. Ct Vela che, ricordiamo, domenica scorsa ha ottenuto un brillante pareggio a Sassuolo.

Sabato, quindi, all’interno dei locali del Circolo, il presidente Tato Spatari e il diesse Umberto Weigert presenteranno i tennisti a disposizione del capitano Francesco Caputo per la stagione 2025.
Saranno presenti all’incontro con la stampa anche il sindaco della città peloritana, Federico Basile e la delegata della Fitp di Messina, Giovanna Famà. La partita di domenica fra il Ct Vela e il Santa Margherita Ligure sarà trasmessa, in diretta, sulla piattaforma streaming della Fitp, Supertennix.

Il programma della seconda giornata del girone 2
Domenica 12 ottobre: Ct Vela-Santa Margherita Ligure (ore 9); Junior Perugia-Sc Sassuolo (ore 10).
Classifica: Santa Margherita Ligure 3; Ct Vela e Sc Sassuolo 1; Junior Perugia 0.

