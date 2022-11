Ct Vela Messina pareggia a Sassuolo, secondo posto nel girone - Tempostretto

In Serie A2 pari, e primo punto, per il Filari Tennis di Rometta che in casa ha impattato 3-3 con Massa Lombarda

Approfittando della festività del primo novembre la Federtennis ha programmato in quella data la terza giornata dei campionati nazionali affiliati a squadre. Dopo il pari interno contro il Park Genova di domenica scorsa, il Ct Vela Messina conquista un altro punto, stavolta sui campi, in sintetico, di Sassuolo. Termina 3 a 3 anche in Emilia Romagna ma, in questa circostanza, sono i peloritani a rientrare in sede con un pizzico di rammarico. Soprattutto per l’esito del confronto di doppio fra Fucsovics-Bondioli e Zapata Miralles-Ocleppo che ha visto la coppia di casa trionfare al super tie break con il punteggio di 11 a 9. Una partita che avrebbe potuto cambiare le sorti del match in favore dei peloritani.

Pareggio anche per il Filari Tennis e primo punto in campionato, serie A2 maschile, che in questa stagione giocherà le proprie partite casalinghe alla Cittadella Sportiva Universitaria. Dopo la sconfitta all’esordio nella seconda giornata il Filari aveva avuto un turno di riposo. La formazione tirrenica ha ospitato il Massa Lombarda. La formazione capitanata da Angelo Giacobbe è riuscita a strappare il pari sul 3-3, totale equilibrio tra le due formazioni: due singolari e un doppio per parte.

Tc Sassuolo – Ct Vela Messina 3-3

Le insidie della partita di oggi, comunque, erano parecchie, soprattutto per i campi indoor sul veloce non proprio la superficie preferita dai giocatori del Ct Vela. Il confronto iniziava con il successo di un ottimo Julian Ocleppo che, in due set, aveva ragione di Enrico Dalla Valle. Il pari del Sassuolo

arrivava addirittura dal terzo match che si concludeva in appena 50 minuti con uno straordinario Marton Fucsovics che lasciava solo le briciole al numero 1 dei siciliani, lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, battuto con un eloquente 6-0, 6-1.

Nel frattempo si concludeva anche il match di Giorgio Tabacco, sconfitto dal giovanissimo e promettente Federico Bondioli (classe 2005) per 6-2, 5-7, 6-4. La partita tornava subito in equilibrio in quanto Fausto Tabacco impiegava meno di un’ora per avere ragione di Mattia Ricci per 6-0, 6-2. Tutto si decideva ai doppi. I padroni di casa con la coppia Fucsovics-Bondioli riuscivano, come detto, a conquistare il match al super tie break, al secondo match point contro Zapata Miralles-Ocleppo.

Il definitivo punto del pari lo conquistavano i fratelli Tabacco (per loro è best ranking in singolare, con Fausto che ha raggiunto la posizione numero 593 e Giorgio la 599) che battevano 6-4, 6-3 Giulio Mazzoli ed Enrico Dalla Valle. Nell’altro match di giornata, il Park Tennis Genova ha sconfitto il Tc Prato con il punteggio di 4 a 2. In base ai risultati odierni, quindi, i liguri si isolano in vetta alla classifica, mentre scivola al secondo posto la formazione del capitano Francesco Caputo. Il Ct Vela, adesso, tornerà in campo giovedì 10 novembre, in seguito al rinvio del match della quarta giornata, la prima di ritorno, contro il Tc Prato che si sarebbe dovuto giocare domenica prossima.

Ocleppo b. Dalla Valle 6-3, 6-4

Bondioli b. G. Tabacco 6-2, 5-7, 6-4

Fucsovics b. Zapata Miralles 6-0, 6-1

F. Tabacco b. Ricci 6-0, 6-2

Fucsovics-Bondioli b. Zapata Miralles-Ocleppo 6-2, 3-6, 11-9

F. Tabacco-G. Tabacco b. Mazzoli-Dalla Valle 6-4, 6-3

Classifica girone 1 Serie A1

Park Tennis Genova 7 punti

Ct Vela Messina 5 punti

Sc Sassuolo 4 punti

Tc Prato 0 punti

Filari – Massa Lombarda 3-3

I primi due a scendere sono Alberto Caratozzolo opposto a Cinotti. Il match appare da subito molto equilibrato col giovane giocatore ospite molto solido al servizio e dotato di un atletismo importante, ma Caratozzolo gioca un tennis bello ed efficace e, non senza patemi, si aggiudica il primo set al tie break e si issa 4 a 1 anche nel secondo parziale, qui deve subire il ritorno del mai domo giocatore ravennate e anche questo parziale si deciderà al tie break, ma qui Alberto mette in campo tutta la sua proverbiale sagacia tattica e si aggiudica il match vincendo nuovamente il tiebreak.

In contemporanea sul secondo campo va in scena l’incontro tra i giovani Serena e Rottoli. Il giocatore ospite dimostra sin dalle prime battute di essere on fire e spegne sul nascere tutte le velleità del filarino meneghino. Il risultato non è generoso col giocatore di casa che deve arrendersi al ritmo e alla solidità del suo avversario con un perentorio 61 62.

Va in scena adesso il match tra il nuovo acquisto Droguet e il fortissimo Francesco Forti. Il giocatore transalpino appare immediatamente più a suo agio sui campi veloci e sin dalle prime battute mette sotto il suo avversario e, palesando una solidità al servizio e un dritto esplosivo, il portacolori del Filari opera un break a frazione e si porta a casa il match con il punteggio di 64 75.

Nel match tra numeri 4 è il momento dello scontro tra l’estroso e frizzante gioco di Maiorana opposto al difensore solido ribattitore De Bernardis. Il match appare equilibrato nelle prime battute, tuttavia il tennista di casa perde subito il bandolo della matassa e di lascia imbrigliare dal gioco del suo avversario. Mai domo Maiorana lotta punto su punto ma complice dei passaggi a vuoto in alcuni momenti chiave del match deve arrendersi al solido portacolori ravennate che si impone con il punteggio di 63 64 che lascia qualche rammarico nel giocatore mamertino.

Ai doppi infine un punto per parte con il Filari che ha rischiato la sconfitta con Maiorana e Serena che superano i rispettivi avversari De Bernardis e Cinotti solo al supertiebreak rimontando un set di svantaggio. Nel doppio con la coppia più forte Caratozzolo e Droguet, coppia inedita, avevano ceduto in due set.

Federico Serena vs Lorenzo Rottoli 1-6 2-6

Alberto Caratozzolo vs Marco Cinotti 7-6(1) 7-6(3)

Maurice Droguet – Francesco Forti 6-4 7-5

Marco Maiorana – Alessio De Bernardis 3-6 4-6

Caratozzolo/Droguet vs Rottoli/Forti 3-6 5-7

Maiorana/Serena vs De Bernardis/Cinotti 4-6 7-5 12-10

Classifica girone 4 serie A2

Match Ball Firenze 7 punti

St Bassano 5 punti

Sport Club Nuova Casale 4 punti

Ctd Massa Lombarda, Tennis Modena 3 punti

Filari Tennis 1 punto

Tennis Club Vomero 0 punti

