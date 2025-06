Ct Vela Messina, pessimo weekend tra C maschile e spareggio salvezza femminile

La formazione velina in B1 femminile avrà la sfida di ritorno dei playout in casa domenica prossima, campionato finito per i ragazzi che sfiorano la promozione a Bibbiena

MESSINA – Non è stata certo una domenica da ricordare per il Ct Vela, uscito sconfitto sia nella gara d’andata del playout di B1 femminile e sia nel ritorno della finale playoff maschile di serie C.

Due partite, comunque, combattute e giocate con grande determinazione dalle ragazze e dai ragazzi peloritani.

Salento Tennis Academy – Ct Vela 3-1

Sconfitta per 3 a 1 la formazione femminile del Ct Vela, impegnata ad Arnesano (Le), nella gara di andata del playout del campionato di B1. Incontro equilibrato, con ben due partite che si sono concluse al terzo set. Ha lottato due ore e mezza Federica Prati, battuta solo 7-5 al terzo da Claudia Giovine, mentre gli altri due singolari avevano visto un successo per parte (Marfutina su Toma e Teresa Cambria su Quarta). Sul 2 a 1 in favore delle padrone di casa, Fabrizia Cambria e Maria Toma sono state battute 10-4 al super tie break dalla coppia salentina. Domenica prossima, sui campi di viale della Libertà, il match di ritorno. Servirà un’impresa alle messinesi per ribaltare il punteggio, ma ci sono ancora i margini per provare la rimonta.

Marfutina vs Toma 6-3, 6-4

Giovine vs Prati 4-6, 6-3, 7-5

Quarta vs T. Cambria 3-6, 1-6

Giovine-Quarta vs Toma-F. Cambria 6-4, 2-6, 10-4

Sfuma la promozione per la C maschile

Sui campi del Tennis Bibbiena si è infranto, invece, il sogno promozione in B2 per la formazione maschile del Ct Vela presentatasi in Toscana al gran completo. Dopo il 3 a 3 maturato nel match di andata della finale playoff del campionato di Serie C, la lunga domenica di Bibbiena (Ar) è proseguita sui binari di grande equilibrio.

Ct Vela che è andato vicinissimo al successo. Dopo i singolari (2 a 2) si sono disputati gli incontri di doppio. Egitto e Gargano hanno vinto in due set, mentre Bombara e Lanza hanno perso 10-6 nel tie break decisivo, determinando il doppio di spareggio. La coppia peloritana formata da Fabio Varsalona e Gabriele Bombara è andata a un passo dalla vittoria, sciupando tre match point e alzando bandiera bianca al super tie break (12-10 lo score in favore dei padroni di casa). Si conclude così, con il punteggio di 4 a 3 in favore di Bibbiena, una lunghissima stagione, ben giocata dai giovani messinesi.