Ct Vela Messina piglia-tutto nei campionati provinciali di quarta categoria

Sui campi del circolo del tennis e della vela si sono disputati i campionati provinciali valevoli come prequalificazioni agli internazionali d'Italia

MESSINA – Si è svolto nei giorni scorsi, sui campi in terra battuta del Circolo del Tennis e della Vela, il torneo valevole per i campionati provinciali di quarta categoria (giudice arbitro Pietro Cotruzzolà). En plein da parte dei tesserati del circolo di casa che hanno ottenuto successi in tutte le categorie.

Il torneo, inoltre, era valido per le prequalificazioni agl’Internazionali d’Italia di tennis. Prossimamente, a Catania, si disputerà la fase regionale a cui parteciperanno i “promossi” delle varie sessioni provinciali.

I vincitori

Nel singolare maschile ha trionfato Francesco Previti che ha superato, in finale, Roberto Licata (6-0, 6-1 lo score). Entrambi si recheranno in terra etnea per proseguire il percorso nelle prequali degli IBI26, insieme con Enrico Citarella che, battendo Simone Adamo per 6-4, 7-5, ha conquistato l’ulteriore pass. Nel femminile, ad avere la meglio, e a conquistare il biglietto per la fase successiva delle prequali IBI26, è stata Francesca Fulci che ha battuto la giovanissima Sofia Di Pietro con un duplice 7-5.

Nel doppio maschile affermazione per la coppia formata da Roberto Russo e Roberto Licata nei confronti di Francesco e Sergio Alveario, mentre nel doppio femminile successo per Adelaide Mancuso e Lia Currò. Alla premiazione erano presenti la delegata della Fitp Messina, Giovanna Famà, il vicepresidente del Ct Vela, Alberto Vermiglio, il tesoriere Alessandro Russo, il maestro Francesco Caputo e il giudice arbitro Pietro Cotruzzolà.