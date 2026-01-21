 Ct Vela Messina piglia-tutto nei campionati provinciali di quarta categoria

Ct Vela Messina piglia-tutto nei campionati provinciali di quarta categoria

Simone Milioti

Ct Vela Messina piglia-tutto nei campionati provinciali di quarta categoria

mercoledì 21 Gennaio 2026 - 10:32

Sui campi del circolo del tennis e della vela si sono disputati i campionati provinciali valevoli come prequalificazioni agli internazionali d'Italia

MESSINA – Si è svolto nei giorni scorsi, sui campi in terra battuta del Circolo del Tennis e della Vela, il torneo valevole per i campionati provinciali di quarta categoria (giudice arbitro Pietro Cotruzzolà). En plein da parte dei tesserati del circolo di casa che hanno ottenuto successi in tutte le categorie. 
Il torneo, inoltre, era valido per le prequalificazioni agl’Internazionali d’Italia di tennis. Prossimamente, a Catania, si disputerà la fase regionale a cui parteciperanno i “promossi” delle varie sessioni provinciali. 

I vincitori

Nel singolare maschile ha trionfato Francesco Previti che ha superato, in finale, Roberto Licata (6-0, 6-1 lo score). Entrambi si recheranno in terra etnea per proseguire il percorso nelle prequali degli IBI26, insieme con Enrico Citarella che, battendo Simone Adamo per 6-4, 7-5, ha conquistato l’ulteriore pass. Nel femminile, ad avere la meglio, e a conquistare il biglietto per la fase successiva delle prequali IBI26, è stata Francesca Fulci che ha battuto la giovanissima Sofia Di Pietro con un duplice 7-5. 

Nel doppio maschile affermazione per la coppia formata da Roberto Russo e Roberto Licata nei confronti di Francesco e Sergio Alveario, mentre nel doppio femminile successo per Adelaide Mancuso e Lia Currò. Alla premiazione erano presenti la delegata della Fitp Messina, Giovanna Famà, il vicepresidente del Ct Vela, Alberto Vermiglio, il tesoriere Alessandro Russo, il maestro Francesco Caputo e il giudice arbitro Pietro Cotruzzolà.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Guasto a Fiumefreddo, giovedì e venerdi disservizi idrici a Messina centro nord
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED