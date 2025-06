Ct Vela Messina un doppio appuntamento che vale un’intera stagione

Entrambe in trasferta la Serie C maschile si gioca la promozione in B2 a Bibbiena, mentre le ragazze del capitano Visalli devono salvare la categoria nel playout contro Arnesano

MESSINA – Archiviata la parentesi dell’Itf 15M domenica 22 giugno due formazioni a squadre del Circolo del Tennis e della Vela di Messina scenderanno in campo per disputare due incontri che valgono un’intera stagione. Da una parte i ragazzi in Serie C che si giocheranno la promozione nella categoria superiore, dall’altra le ragazze della B1 che dovranno salvarsi nello spareggio playout. Entrambe le sfide si giocheranno in trasferta.

C MASCHILE: RITORNO PLAYOFF A BIBBIENA (AR)

Domenica cruciale soprattutto per i ragazzi della squadra di C maschile chiamati a giocare l’ultima sfida della stagione sui campi del Tennis Bibbiena, un centro in Toscana in provincia di Arezzo.

Si tratta della finale di ritorno del playoff di Serie C. Dopo il 3 a 3 del match di andata, maturato sui campi in terra rossa di viale della Libertà, adesso si gioca la partita decisiva. Chi vincerà festeggerà la promozione in B2, la sconfitta rimarra in C. In caso di 3 a 3 previsto il doppio di spareggio.

B1 FEMMINILE: ANDATA PLAYOUT AD ARNESANO (LE)

Le ragazze della B1 femminile, invece, disputeranno la gara di andata del playout. Dopo aver chiuso al quinto posto il girone di appartenenza (3 i punti, frutto di tre pareggi), la formazione del capitano Gino Visalli se la vedrà con il Salento Tennis Academy di Arnesano, in provicia di Lecce, squadra che ha chiuso al sesto posto il girone 2 e gioca in casa su campi in cemento. Peloritane che saranno presenti in terra salentina con Maria Toma, Federica Prati e le sorelle Fabrizia e Teresa Cambria. Il match di ritorno si svolgerà, a Messina, domenica 29 giugno.