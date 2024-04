Ctv Messina in finale playoff in Serie C di tennis, i risultati del weekend

Fasi conclusive dei tornei maschile, nel femminile ancora stagione regolare che ha visto il derby tra Circoletto dei Laghi e Ct Brolo

Torneo maschile regionale in Serie C che è giunto alla fasi conclusive. Domenica scorso i tre circoli della provincia messinesi erano tutti in campo nella seconda parte di stagione. Il Ctv Messina ha affrontato il primo turno dei playoff, mentre Ct Brolo e Circoletto dei Laghi i rispettivi incontri d’andata dei playout. In campo a Torre Faro anche il derby femminile, qui si tratta ancora di stagione regolare, tra i circoli di Brolo e il Circoletto di Messina.

Post season maschile

Vittoria netta per il Ctv Messina che ospitava il Tc Fiumefreddo nel primo turno dei playoff. La formazione velina da seconda classificata del proprio girone ha avuto il vantaggio di giocare questa sfida secca in casa contro la terza classificata di un altro girone. Tranne un singolare che ha visto Gargano cedere a Trimarchi, sono arrivate poi tre vittorie dei singolaristi peloritani Varsalona, Egitto e Gagliani. I doppi poi sono andati entrambi a circolo di casa con Caputo/Varsalona che hanno superato Ardizzone/Trimarchi, mentre Briguglio/Gagliano hanno dovuto faticare rimontando e vincendo al super tiebreak contro Di Prima/Le Mura per ottenere il 5-1 finale. Nella finale playoff i messinesi ritroveranno il Tennis Proietti già affrontato nel girone, due sfide andata e ritorno con la prima sui campi del Ctv Messina domenica 14 aprile.

Ai playout il Ct Brolo trova la prima vittoria stagionale, nel match d’andata in casa superato il Planet Canicattì. 4 a 2 il punteggio finale per i brolesi grazie ai successi dí Calogero Saieva 62 64 a Vincenzo Parla, di Paolo Perseu 76 61 a Francesco Pedani, di Leonardo Aglio 75 62 a Gabriele Russo e del doppio Arasi/Scaffidi M. 63 60 ad Ancona/Russo. Sconfitte invece al terzo set per Ciccio Scaffidi M. con Mattias Pisanu 36 63 16 e del doppio Perseu/Torre sconfitto 26 16 da Parla/Pisanu. Settimana prossima si replica in trasferta. Sconfitto invece il Circoletto dei Laghi che cede a Palermo al Tc3 per 5 incontri a 1. Dovrà adesso ribaltare il risultato sui campi in erba sintetica di via Margi domenica per mantenersi nel massimo campionato a squadre regionale.

Derby al femminile

Finisce in pareggio il derby messinese, recupero della seconda giornata di stagione regolare in Serie C femminile, tra Circoletto dei Laghi e Ct Brolo. Agli incontri vinti da Gullì e Abramo per Brolo ai danni rispettivamente di Morano e Manfredi, entrambe hanno rimontato un set di svantaggio. Replicano le vittorie della maestra e capitano delle messinesi Giulia Sottile contro Giovanna Candido e del doppio Sottile/Morano che ha la meglio sulla coppia Abramo/Gullì nuovamente in due set. Nel prossimo turno le ragazze di Brolo capitanate da Alessandro La Galia giocheranno in casa contro il Montekatira B, mentre il Circoletto sarà in trasferta contro il circolo Le Roccette, quinta e ultima di stagione regolare prima della post season.