Cucce e lettiere per gatti sulla scalinata del Ringo: si interverrà per evitare problemi sanitari

L'assessore Minutoli ha chiesto ad Asp e Messina Servizi di intervenire. Da regolamento, cucce, mangiatoie e lettiere possono essere sistemate, ma bisogna comunicarlo al comune

MESSINA – Un sopralluogo chiesto al dipartimento di prevenzione veterinario dell’Asp Messina e a Messina Servizi dall’assessore alla Dimora degli animali, Massimiliano Minutoli. Questo è il contenuto di un documento protocollato oggi dal dipartimento servizi ambientali, con al centro la situazione igienico-sanitaria della scalinata Ringo.

Richiamando a un’ordinanza del 2014, la n.53 del 7 marzo, l’assessore ha ricordato che il posizionamento “di cucce, mangiatoie e lettiere per gatti” è permesso sulle aree pubbliche, “previa comunicazione al comune”. Ma per la scalinata in questione non risultano comunicazioni di nessun tipo. Minutoli ha quindi chiesto un rapido intervento, ricordando che del caso si è già occupato nel novembre scorso, con una richiesta praticamente identica.